Челябинск, 2 августа, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту обнаружения тела новорождённой девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Тело ребёнка нашли вечером 2 августа возле проезжей части. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели младенца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Аргаяшском районе под суд отдали местную. жительницу. Следователи считают, что она зарезала своего родившегося ребёнка.