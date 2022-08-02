В Челябинске обнаружили мёртвую новорождённую девочку
Челябинск, 2 августа, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Челябинске проводится проверка по факту обнаружения тела новорождённой девочки. Об этом сообщает областное управление СКР.
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Следственный комитет
Тело ребёнка нашли вечером 2 августа возле проезжей части. Устанавливаются причины и обстоятельства гибели младенца.
Как сообщало ИА REGNUM, в Аргаяшском районе под суд отдали местную. жительницу. Следователи считают, что она зарезала своего родившегося ребёнка.