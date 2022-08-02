Пекин, 2 августа, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Вооруженные силы Китая находится в состояние повышенной боеготовности, сообщает 2 августа минобороны КНР.

Avvenire.it Армия Китая

Такое заявление сделано на фоне провокационного визита спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Военное ведомство Китая подчеркивает, что такие действия США дают неверный сигнал сторонникам независимости Тайваня.

Действия властей Тайваня крайне опасны и ведут к тяжким последствиям, отмечает Минобороны КНР.