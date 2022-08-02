Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Оснований, чтобы объявлять о каком-то кризисе и вообще как-либо остро реагировать на поездку на Тайвань американского высокопоставленного лица Ненси Пелоси, у Китая нет, считают в Вашингтоне, передаёт 2 августа CNN.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя возмущение Пекина визитом на Тайвань спикера американской палаты представителей, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Китай напрасно так «остро реагирует».

Джон Кирби «У неё есть все права приехать, и её поездка абсолютно согласуется с нашей политикой».

Он выразил уверенность в том, что китайское руководство своими заявлениями создаёт «напряжённость» в отношениях с США, и призвал Пекин не делать этого.

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