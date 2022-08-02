Салехард, 2 августа, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В следующем году теплоход «Северная сказка» будет ходить по Оби и Иртышу. Судно проводит финальный рейс по северо-западной части России, после чего отправится в Салехард для дальнейших круизов по территории Ямала, Югры и Тюменской области. Об этом сообщает информационное агентство Север Пресс.

markus53 Теплоход

«По завершении навигации в этом году теплоход подготовят к перегону. Окна, люки и все отверстия закроют стальными щитами, судовые механизмы дополнительно закрепят. Затем отправят по Северному морскому пути в Салехард. В новой акватории лайнер начнет курсировать с мая следующего года», — указано в сообщении.

Для того чтобы судно оказалось на Ямале, ему придётся преодолеть Белое, Баренцево, Карское моря и Обскую губу.

Отметим, что на 2023 год уже открыта покупка билетов на круиз. Рейс будет проходить 11 дней. Первая навигация состоится в период с 23 мая по 2 июня 2023 года. Стоимость билетов начинается от 118 тысяч рублей с человека за 2-местную каюту. За билет категории люкс придётся отдать около 300 тысяч рублей. Теплоход вмещает до 140 гостей.

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