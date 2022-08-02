Калуга, 2 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Калуге отметили День воздушно-десантных войск. Ветераны ВДВ прошли шествием от сквера Мира до площади Победы, почтили память павших товарищей и возложили цветы к Вечному огню, монументу «Журавли» и памятнику воину-интернационалисту.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили День воздушно-десантных войск

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, с праздником бойцов и ветеранов десантных войск поздравили глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов и депутат Городской думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов. «Воздушно-десантные войска по праву считаются элитой российской армии, надёжным щитом нашего Отечества, история ВДВ — это летопись стойкости, отваги и верности воинской присяге», — подчеркнул Андрей Иванов.

Городской Голова Дмитрий Денисов пообещал, что имена калужан, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, будут увековечены в сквере защитников Отечества. «Воздушно-десантные войска — уникальный род войск, воинам-десантникам по плечу самые трудные задачи. Сегодня они с честью выполняют свой воинский долг, проявляют массовый героизм, защищая интересы нашей страны», — отметил Юрий Моисеев.

Глава Калуги пожелал собравшимся здоровья, счастья, мира и благополучия.