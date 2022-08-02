Рига, , 18:45 — REGNUM

ВС Латвии Diena.lv

С момента возвращения в Латвию обязательного военного призыва для призывников будут действовать различные бонусы, а за уклонение от службы — грозить до трех лет тюрьмы, говорится в пресс-сообщении министерства обороны страны.

Планируется, что для службы в подразделениях национальных Вооруженных сил одновременно могут быть призваны до 6 000 солдат. Кроме того, до 1 200 солдат будут служить в народном ополчении «Земессардзе» и до 300 будут проходить специальную военную подготовку для студентов вузов. В армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

Минобороны Латвии планирует проводить два призыва в год. Срок службы составит 11 месяцев. Военнослужащие будут получать ежемесячные компенсации в размере 300 евро, а после окончания службы — выходное пособие, предположительно в размере 1 100 евро. Эти суммы могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации в стране.

Минобороны в настоящее время определило три категории лиц, которые не подлежат призыву. Во-первых, это те, кому не позволяет служить в армии состояние здоровья и наличие судимости. Во-вторых, это люди с двойным гражданством, которые проходили службу за границей, в-третьих — выпускники профессиональной средней школы имени полковника Калпакса.

Граждане, которые не могут нести службу по своему мировоззрению либо религиозным убеждениям, смогут заменить ее альтернативной службой.