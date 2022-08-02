Рига, 2 августа, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Комиссия по иностранным делам национального парламента Латвии во вторник, 2 августа, признала действия России на территории Украины «терроризмом», а саму Россию — «страной, поддерживающей терроризм». Об этом сообщил местный портал bb. lv.

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Теперь решение комиссии должен утвердить парламент на внеочередном заседании, которое, скорее всего, пройдет 11 августа 2022 года.

Комиссия в принятом сообщении «о целенаправленных военных нападениях России на гражданское население Украины и ее общественное пространство» призвала другие страны принять заключение, что Россия является «поддерживающей терроризм страной».

Как отметило латвийское издание, по странному совпадению несколькими днями ранее Сенат США принял резолюцию, призывая Госдепартамент признать Россию «страной — спонсором терроризма».