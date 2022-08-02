Афины , , 18:40 — REGNUM 25-летний экс-форвард московского «Спартака» и сборной Швеции Джордан Ларссон может продолжить карьеру в Греции. Как сообщает издание To10, футболист интересен греческому «Олимпиакосу».

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

На данный момент Джордан Ларссон находится в статусе свободного агента после того, как был расторгнут контракт с московским «Спартаком». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает форварда в 8 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ларссон, выступая за шведский АИК на правах аренды, принял участие в 11 матчах Аллсвенскана 2022, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле нападающий провел 921 минуту.