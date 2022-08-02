Лондон, 2 августа, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Полный запрет на транспортировку российской нефти могут ввести страны G7, сообщает 2 августа Форин-офис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Британский МИД опубликовал сегодня заявление о том, что такая возможность находится на рассмотрении стран «Группы семи». Они могут запретить «все услуги по транспортировке российской нефти, доставляемой морем, и нефтепродуктов на глобальном уровне».

Исключение составляет ситуация, когда российская нефть поставляется по цене, которая была заранее согласована в ходе консультаций «с международными партнёрами». Или если цена на нефть ниже такой согласованной цены.

При этом страны «Группы семи» хотят «позаботиться» о государствах, «уязвимых» в энергетическом отношении, каким-то образом гарантировав им доступ к российским энергоресурсам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня ЕС в рамках шестого пакета антироссийских санкций ввели частичное нефтяное эмбарго.