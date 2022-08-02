2 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили прибытие спикера нижней палаты Конгресса США в аэропорт Тайбэя, что на Тайване.

Тимур Кондратьев, , 19:03 — REGNUM Приземление в аэропорту Тайбэя (Тайвань) самолета со спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси вызвало большой резонанс в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я воочию увидел это знаменитое «последнее китайское предупреждение»!» — написал Isomuxammad S.

Огромное количество пользователей было разочаровано блёклым финалом многодневного полоскания нервов мировой общественности со стороны США и Китая.

«Окончание сериала «Полёт Нэнси» такое же унылое, как и у «Игры престолов», — отметила Наталья П.

Некоторые комментаторы отдали должное престарелому американскому политику, которая совершила, наверное, самый яркий поступок за всю свою карьеру.

«Неужели 83-летняя бабушка выставила весь миллиардный Китай на посмешище? Не хочется в такое верить», — написал Кирилл И.

Часть людей сомневается, что после произошедшего Китаю удастся сохранить лицо и продолжить, как прежде, диктовать свои условия в Азиатском регионе.

«Бабуля оказалась смелее, чем всё правительство Китая. Пока, по крайне мере», — отметил Zalim S.

Нэнси Пелоси Gage Skidmore

«А я ещё ненароком ругал Путина за то, что он действует не так решительно. Оказывается, вот как выглядит эта нерешительность. Дядя Вова, прости», — обратился Павел М.

«А вы думали, что Китай действительно решит что-то сделать против США? Они слабые и очень зависимые. США всё ещё правят этим миром, как бы кому ни хотелось видеть обратное», — поделилась своим мнением Марина К.

Ряд пользователей указывает на то, что китайские власти, очевидно, попали в ловушку американской внешней политики и поэтому решили вообще не предпринимать каких-либо действий в отношении Пелоси, а также Тайваня в целом.

«У Китая не было хороших вариантов. Не сбили — наложили в штаны. А если бы сбили, весь мир в негодовании завопил бы о китайских убийцах. В шахматах это называется цугцванг и не сулит ничего хорошего шахматисту», — считает Алексей А.

«Самое обидное, что на главу Китая начнут гнать, мол, испугался и т.д. Принимать такое решение, ставя на кон страну, её людей и экономику, ради поехавший бабки, которая вообще никому не подчиняется, не имеет смысла. И правильно сделал Си Цзиньпин, что не повёлся на провокацию. Ради этого визита гробить миллионы жизней нет смысла вообще», — поделился своим мнением Кирилл Ж.

Нашлись и те, кто начали гадать на тему того, не появится ли всё-таки в какой-то момент воля в стане китайской военщины и не предпримут ли они каких-нибудь активных шагов в отношении Тайваня, дав таким образом конкретный ответ на посещение Пелоси этого злополучного острова.

«С одной стороны, радует, что она не погибла. С другой стороны, Китай рискует потерять свой авторитет. Одно благо — до ядерной войны тут точно дело не дойдёт», — уверен Виктор В.

«Китай чуть позже накинет ответ. Китай не будет сдаваться. А иначе на весь мир опозорится и окажется в рабстве у Америки. Поэтому, скорее всего, в ближайшие дни Тайваню прилетит ответочка от КНР», — предполагает Мария С.

Напомним, 2 августа телеканал «Саньли» опубликовал информацию, согласно которой самолёт со спикером нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайбэя (Тайвань).