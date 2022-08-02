Москва, 2 августа, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Известный певец Сергей Жуков представил новый сингл под названием «Нам 17». Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 2 августа.

Скриншот с YouTube Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков

В опубликованной композиции музыкант восхваляет лето, сравнивая беззаботность этого времени года с 17-летним возрастом. Отличительной особенностью песни стало участие в её записи сына Жукова по имени Энджел.

Ранее Сергей Жуков анонсировал новый концерт группы «Руки Вверх!» в Москве. Мероприятие пройдёт 22 июля 2023 года на стадионе «Лужники».