Манчестер, Великобритания, 2 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Athletic, «Манчестер Сити» намерен подписать 21-летнего испанского флангового атакующего защитника бельгийского «Андерлехта» Серхио Гомеса вместо латераля «Брайтона» Марка Кукурельи.

«Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что «горожане» не смогли договориться с «чайками» о трансфере Кукурельи. Руководство «Брайтона» требовало за Кукурелью 60 миллионов евро, в то время как руководство «Манчестер Сити» было готово предложить лишь 48,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 Серхио Гомес принял участие в 39 турах регулярного чемпионата, в которых отметился шестью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

За «Андерлехт» Серхио Гомес выступает с 1 июля 2021 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 2,25 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 10 миллионов евро.