Белград, 2 августа, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Руководство Социалистической партии Сербии (СПС) пока не вело с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича «конкретные» переговоры об участии в новом правительстве Сербии. Об этом 2 августа заявил лидер СПС Ивица Дачич.

Marc Müller. MSC Ивица Дачич

Дачич напомнил, что СПС вместе с правящей Сербской прогрессивной партией является частью парламентского большинства.

«Мы разделяем общие политические цели и ожидаем, что будем сотрудничать с Сербской прогрессивной партией и в будущем», — заявил Дачич новостному агентству «Бета».

При этом он отметил, что СПС проголосует за кандидата от Сербской прогрессивной партии Владимира Орлича на должность спикера парламента.

Напомним, что лидер СПС Ивица Дачич 2012 по 2014 год был премьер-министром, с 31 мая по 15 июня 2017 года он исполнял обязанности премьера Сербии, с 2014 по 2020 год был первым вице-премьером и министром иностранных дел Сербии. С 2020 по 2022 год Дачич занимал должность спикера парламента Сербии.