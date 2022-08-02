Пенза, 2 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В Пензе 2 августа прошли торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Воздушно-десантных войск (ВДВ). У мемориального комплекса «Афганские ворота» состоялась церемония возложения цветов. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, поздравляя ветеранов, назвал ВДВ ударной частью Вооруженных сил РФ.

Pnzreg.ru День Воздушно-десантных войск в Пензе

«Воздушно-десантные войска сыграли огромную роль во многих военных победах России. Десантники совершали невероятные подвиги в боях Великой Отечественной войны. Защищали интересы Родины в Афганистане, сражались с террористами в Чечне», — отметил Мельниченко, добавив, что в настоящее время ребята достойно выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

По словам главы региона, ветеранская организация ВДВ является одной из самых деятельных и активных в Пензенской области. Члены организации задействованы в волонтерских миссиях, в оказании гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины, ведут эффективную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«Специальная военная операция завершится нашей победой — и в историю ВДВ будет вписана еще одна славная страница. Здоровья вам, благополучия и мирного неба над головой!» — поздравил собравшихся губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа 2022 года ВДВ исполнилось 92 года. В России проходят праздничные мероприятия и гулянья десантников.

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