В Липецкой области сообщили о гибели ещё одного военного
Село Хлевное, Липецкая область, 2 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Николай Бондарь, сообщил глава администрации Хлевенского муниципального района Александр Плотников.
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В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Николай Бондарь
Бондарь родился в Луганске, проживал в Хлевенском районе. Погиб 21 июля 2022 года.
Похороны прошли 2 августа в Фомино-Негачевке.