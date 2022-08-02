Село Хлевное, Липецкая область, 2 августа, 2022, 18:29 — ИА Регнум. В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Николай Бондарь, сообщил глава администрации Хлевенского муниципального района Александр Плотников.

Страница Александра Плотникова «Вконтакте» В ходе проведения специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области Николай Бондарь

Бондарь родился в Луганске, проживал в Хлевенском районе. Погиб 21 июля 2022 года.

Похороны прошли 2 августа в Фомино-Негачевке.