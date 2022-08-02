Манчестер, Великобритания, , 18:28 — REGNUM Как сообщает издание 90min, «Манчестер Сити» планирует продлить контракт с 22-летним атакующим полузащитником сборной Англии Филипом Фоденом.

По информации источника, руководство «горожан» в ближайшее время предложит футболисту новое пятилетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2026/27. Также зарплата Фодена вырастет до 200 тысяч фунтов в неделю.

На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Филипа Фодена в 90 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Филип Фоден принял участие в 28 турах регулярного чемпионата, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.