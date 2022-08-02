Тайбэй, 2 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Прибывшая на Тайвань спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что этот визит свидетельствует о «непоколебимой приверженности Америки» поддержке «тайваньской демократии».

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Об этом она сообщила 2 августа в письменном обращении, опубликованном ее пресс-службой.

При этом подчеркивается, что это первый за 25 лет официальный визит на Тайвань спикера палаты представителей США.

«Визит нашей делегации конгрессменов на Тайвань свидетельствует о непоколебимой поддержке со стороны Америки динамично развивающейся тайваньской демократии», — указано в сообщении.

Одновременно утверждается, что поездка, против которой решительно протестовал Китай, «никоим образом не противоречит давней политике Соединённых Штатов».