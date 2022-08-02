Рим, 2 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. 27-летний центрфорвард «Ромы» и Узбекистана Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает издание Il Messaggero, в подписании футболист заинтересован «Вулверхэмптон».

Fclm.ru Элдор Шомуродов

Ранее сообщалось, что Шомуродова также планирует арендовать «Болонья». Руководство «волков» готово рассмотреть различные варианты трансфера узбекского нападающего.

В прошедшем сезоне Эльдор Шомуродов принял участие в 28 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

За «Рому» нападающий выступает с 2 августа 2021 года после перехода из «Дженоа» за 18 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Шомуродова в 8 миллионов евро.