Салерно, Италия, 2 августа, 2022, 18:19 — ИА Регнум. 24-летний центральный защитник туринского «Ювентуса» и сборной Кипра по футболу Григорис Кастанос перешел в «Салернитану». Клуб выкупил права на футболиста, сообщается на официальном сайте команды.

Логотип Ювентуса

Соглашение Григориса Кастаноса с «Салернитаной» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает киприота в 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Григорис Кастанос, выступая за «Салернитану» на правах аренды, принял участие в 27 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Также футболист получил четыре желтые и одну красную карточки.