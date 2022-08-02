Ахтубинск, Астраханская область, , 18:18 — REGNUM В Астраханской области бывший директор МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» предстанет перед судом по обвинению в присвоении более 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Деньги Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж. Анатолий Солин. 1986-1988. СССР

По версии следствия, директор муниципального унитарного предприятия с июля 2020 по июнь 2021 года, используя свое служебное положение, получал из кассы денежные средства якобы на хозяйственные нужды. Далее мужчина с целью придания законности и обоснованности получению им денежных средств незаконно предоставил в бухгалтерию для составления авансового отчета фиктивные чеки, согласно которым он якобы приобретал различные товары для нужд предприятия.

Всего мужчина присвоил более 600 тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение денежных средств». Расследование завершено, дело направили в суд.