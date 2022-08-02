Лондон, , 22:09 — REGNUM Ученые Британской антарктической службы зафиксировали заметно повышенный уровень фторированных химических веществ в снегу Антарктики, которые, как считается, возникли в результате использования заменителей хлорфторуглеродов (ХФУ). Об этом сообщает пресс-служба Британской антарктической службы.

Спутниковая фотография Антарктиды Dave Pape

Группа исследователей, возглавляемая Университетом Ланкастера и включающая ученых Британской антарктической службы (BAS), извлекла и проанализировала уплотненный снежный керн с плато Дроннинг-Мод-Ленд в восточной Антарктиде. Керн включает в себя твёрдые частицы, которые были выброшены из атмосферы во время снегопада, и, таким образом, представляют собой историческую запись атмосферы в период с 1957 по 2017 год.

Исследования добытого материала показали, что за это время уровни фторированных химикатов постоянно росли. Особенно в последние десятилетия.

Фторированные химикаты имеют широкий спектр применений, в том числе в качестве антипригарного покрытия для сковородок и пены для пожаротушения, но не разрушаются естественным путем при попадании в окружающую среду.

«Значительное увеличение фторированных химикатов, наблюдаемое в керне, особенно за последнее десятилетие, предполагает, что существует дополнительный глобальный источник этого химического вещества, помимо производства полимеров. Мы знаем, что некоторые химические вещества, заменяющие старые озоноразрушающие вещества, такие, как ХФУ и гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), такие, как гидрофторэфиры, производятся во всем мире в больших количествах в качестве хладагентов. Монреальский протокол, безусловно, обеспечил огромные преимущества и защиту озона, климата и всех нас. Однако более широкое воздействие некоторых из этих заменяющих химических веществ на окружающую среду и токсичность до сих пор неизвестно», — рассказал Джек Гарнетт, химик-эколог из Университета Ланкастера, который проводил химический анализ образцов снега.

«Эти результаты являются отрезвляющим напоминанием о том, что наша промышленная деятельность имеет глобальные последствия. Антарктида, столь удаленная от промышленных процессов, хранит этот следующий сигнал человеческой деятельности, возникающий в результате выбросов за тысячи миль. Снег и лед Антарктиды являются критически важными архивами нашего меняющегося воздействия на нашу планету», — говорит Анна Джонс, директор по науке Британской Антарктической службы.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому исследованию, опубликованному в Nature Reviews Earth & Environment, в малонаселенных районах Арктики уровень загрязнения такой же, как в густонаселенных городах по всему миру.

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