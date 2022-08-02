Москва, , 19:06 — REGNUM Актёр Александр Обласов, известный по сериалу «Мажор», рассказал, как его героя чуть не лишили жизни по ходу съёмок шоу. Об этом 2 августа сообщило издание «Комсомольская правда».

Александр Обласов Кадр из интервью

По словам артиста, однажды он поругался с продюсером шоу Александром Цекало из-за невыученного текста, вследствие чего последний пригрозил избавиться от его персонажа в ходе сериала: «Саша Цекало думал, что я вообще не готовился и один раз сказал: «Не будешь учить текст, мы тебя убьем». В то же время Обласов отметил, что в итоге его герой оказался «самым живучим» в проекте.

Напомним, в июле 2022 года состоялась премьера четвёртого сезона «Мажора». Одну из ролей в шоу вновь исполнил Александр Обласов.

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