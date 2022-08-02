Пекин, 2 августа 2022, 18:15 — REGNUM Визит американского представителя высокого уровня, официального лица на Тайвань — регион КНР, является грубым нарушением суверенитета Китай, сообщает 2 августа МИД страны.
Комментируя начавшийся визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Ненси Пелоси, китайское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест.
Подчёркивается, что США посягнули на основополагающий для Пекина принцип «одного Китая» и китайско-американских договорённостей.
Пекин призвал Вашингтон отказаться от попыток «контролировать» политику Китай при помощи Тайваня.
Напомним, официально США не признают суверенитета Тайваня, уверяя, что уважают принцип «одного Китая».
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