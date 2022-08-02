Пекин, 2 августа, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Визит американского представителя высокого уровня, официального лица на Тайвань — регион КНР — является грубым нарушением суверенитета Китая, сообщает 2 августа МИД страны.

(сс) Max12Max МИД КНР

Комментируя начавшийся визит на Тайвань спикера американской палаты представителей Ненси Пелоси, китайское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест.

Подчёркивается, что США посягнули на основополагающий для Пекина принцип «одного Китая» и китайско-американских договорённостей.

Пекин призвал Вашингтон отказаться от попыток «контролировать» политику Китая при помощи Тайваня.

Напомним, официально США не признают суверенитета Тайваня, уверяя, что уважают принцип «одного Китая».