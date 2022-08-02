Москва, 2 августа, 2022, 18:14 — ИА Регнум. США подбрасывают дровишки в костер третьей мировой войны, считает депутат Госдумы Артем Метелев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Безмозглая американская администрация с нажимом давит на ахиллесову пяту первой экономики мира — Китая, демонстративно на весь мир провоцируя их на конфликт и подбрасывая дровишки в костёр третьей мировой», — отметил Метелев в телеграм-канале.

Китайцы это не забудут, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица.