Тюмень, , 18:13 — REGNUM В Тюмени процедура отбора нового состава присяжных заседателей по делу об убийстве восьмилетней Насти М. начнётся 13 сентября. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Убийство mosaic36

Напомним, присяжные заседатели по данному делу нарушили тайну совещательной комнаты. Вердикт коллегии признан несостоявшимся. Теперь рассмотрение уголовного дела начнётся с самого начала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, школьница Настя М. пропала 30 июня 2021 года, а её останки нашли в коробке из-под телевизора 19 августа. Подозреваемого вычислили по ряду улик, в том числе и ДНК. Под давлением вещественных доказательств Виталий Б. сознался в совершении преступления. Позже его адвокат и супруга заявили, что обвиняемый признал вину под пытками. Однако в возбуждении уголовного дела против полицейских было отказано в Следственном комитете России. На суде 20 января Виталий Б. заявил о своей невиновности.

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