Екатеринбург, 2 августа, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге локализовали крупный пожар на проспекте Ленина. Об этом информирует свердловский главк МЧС.

Алексей Колчин ИА REGNUM Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге

В 19:50 по местному времени распространение пламени было остановлено на площади 400 кв. метров. Тушение огня продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в трёхэтажном здании. Горит внутренняя отделка. В ходе тушения огня из здания спасли мужчину.