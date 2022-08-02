Крупный пожар в Екатеринбурге локализовали
Екатеринбург, 2 августа, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В Екатеринбурге локализовали крупный пожар на проспекте Ленина. Об этом информирует свердловский главк МЧС.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге
В 19:50 по местному времени распространение пламени было остановлено на площади 400 кв. метров. Тушение огня продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник в трёхэтажном здании. Горит внутренняя отделка. В ходе тушения огня из здания спасли мужчину.