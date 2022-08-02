Москва, , 18:08 — REGNUM В Совфеде назвали провокацией визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Константин Косачёв Дарья Драй © ИА REGNUM

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«И хотя в администрации президента США говорят, что спикер «вольна принимать любые решения, не согласовывая их с другими ветвями власти», посещение Тайваня, не согласованное с властями КНР — это чистой воды провокация, полностью расходящаяся с официальной позицией США о существовании одного Китая», — отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв в телеграм-канале.

Вместо того, чтобы использовать опыт и влияние парламентариев для укрепления и стабилизации международной обстановки, американские коллеги усугубляют ситуацию, указал сенатор.

«Совершенная провокация и посадка американского борта в Тайбэе лишь обостряет и так сложную ситуацию. Разумеется, как азиатско-тихоокеанское государство, Россия и далее должна делать всё возможное, чтобы тайваньская проблема решалась без ущерба для мира и стабильности в регионе. Однако китайская сторона, и это должны отчётливо понимать в Вашингтоне, имеет все законные основания для защиты своего суверенитета и территориальной целостности в Тайваньском проливе», — убежден Косачёв.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в аэропорт авиабазы Суншань в Тайбее, ее приветствовали местные официальные лица.