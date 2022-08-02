2 августа 2022 | Время чтения 1 мин

За спецбортом, на котором долгие часы на Тайвань летела Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США, кажется, следила и продолжает следить вся планета. Тем временем интернет-пользователи уже изобрели ироничные мемы, а также начали отпускать шутки в адрес США.

Екатерина Булатова, , 18:47 — REGNUM За спецбортом, на котором долгие часы на Тайвань летела Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей Конгресса США, кажется, следила и продолжает следить вся планета. Ранее американскую авантюру в Пекине назвали «игрой с огнём». Вашингтон постоянно бросает вызов суверенитету Китая в вопросе с Тайванем, что разрушает принцип «одного Китая» и искусственным образом провоцирует проблемы в Тайваньском проливе, считают в МИД КНР.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем временем интернет-пользователи уже изобрели ироничные мемы, а также начали отпускать шутки в адрес американцев. Большинство уверено, что США визитом Пелоси на Тайвань хотят пощекотать нервы Пекину, но у них ничего не получится.

«Может, и не было никакой Пелоси на борту?» — задаётся вопросом подписчик одного из пабликов в соцсети «ВКонтакте».

"Аж из трусов выпрыгивают», — комментирует попытку американцев спровоцировать Китай в сообществе «Ростов Главный» Ирина Б.

Если бы были использованы силы Ракетных войск специального назначения России, считает Дмитрий Ф., у берегов Тайваня наступила бы «полная тишина».

Комментаторы отреагировали и на информацию о боевой готовности Пекина по случаю визита Пелоси на Тайвань.

Нэнси Пелоси Paladin for Congress

«Пусть Пекин покажет Америке, кто тут не любит ходить вокруг да около. Китай, так держать! Надо наказать эту американскую политику», — отмечает в телеграм-канале пользователь Иришка.

Ряд пользователей позабавил опрос интернет-пользователей, долетит ли Пелоси до Тайваня, в котором предлагается три варианта ответов: «Да», «Нет» и «Долетит, но не целиком».

«Она всех надурила и не села в самолёт», — иронизирует Лала.

«Тем хуже для неё и США. «Крутое пике», — ответил Лале Иван.

Кто-то из комментаторов захотел уточнить, кто такая Пелоси.

«Да так, одна старая американка, которой жить надоело», — ответил подписчик паблика «Ростов Главный».

«Оттуда ещё улететь надо», — заметил ещё один интернет-пользователь.