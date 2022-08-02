Тайбэй, , 19:12 — REGNUM Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и члены сопровождающей ее делегации опубликовали 2 августа заявление по прибытии на Тайвань, заявив о приверженности Вашингтона «поддержке демократии» на острове.

Нэнси Пелоси Leader Nancy Pelosi

Спикер палаты представителей США посещает Тайвань с официальным визитом впервые за последние 25 лет.

«Наш визит является частью более широкой поездки по Индо-Тихоокеанскому региону — включая Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию. Мы сфокусированы на общей безопасности, экономическом партнерств и демократическом руководстве. Наши беседы с лидерами Тайваня будут сфокусированы на верификации нашей поддержки наших партнеров и на продвижении наших общих интересов, включая развитие свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в заявлении.

«Наш визит является одним из нескольких визитов делегаций Конгресса на Тайвань — и он ни в коем случае не противоречит давно установленной политике Соединенных Штатов, которая базируется на законе об отношениях с Тайванем от 1979 года, договоре между США и Китаем, а также на Шести гарантиях. Соединенные Штаты продолжают препятствовать односторонним попыткам изменить статус кво», — заявили члены делегации.

Напомним, под Шестью гарантиями подразумеваются шесть ключевых принципов внешней политики США в отношении американо-тайваньских отношений.