Тайбэй, 2 августа, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Официально визит на Тайвань спикера палаты представителей США начался 2 августа. Boeing C-40C, на котором прилетела Пелоси, успешно приземлился в аэропорту Суншань.

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Американка прилетела на Тайвань из Малайзии. Самолёт проследовал через Индонезию и в 22:45 по местному времени сел в аэропорту Тайбэя. Он не затронул воздушного пространства над Южно-Китайским морем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, китайские истребители были направлены в Тайваньский пролив во время подлёта борта с Пелоси к Тайваню.