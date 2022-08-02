Колпино, Санкт-Петербург, 2 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Жителя Колпино Константина Сидорова, который признался, что убил и расчленил знакомого, заключили под стражу до конца сентября, сообщили 2 августа объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт — Петербурга.

T. me/SPbGS Константин Сидоров в суде

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уловное дело об убийстве полицейские возбудили в середине июля, когда к ним обратилась дочь пропавшего 42-летнего петербуржца. Девушка рассказала, что она неделю не может найти своего отца. Поиски мужчины привели следователей к ранее судимому 41-летнему жителю Колпино, который не только признался в содеянном, но и рассказал следователям как расчленил тело и вывез его в карьер в Ленобласть.

«Вину Сидоров признал полностью. Против меры не возражал. Срок меры — 30 сентября», — подытожили в ОПС.