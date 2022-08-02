Оттава, 2 августа, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Канадский банк Toronto Dominion Bank заключает сделку о приобретении нью-йоркского инвестиционного банка Cowen за $1,3 миллиарда наличными, с целью усиления своего присутствия на быстрорастущем американском рынке. Об этом 2 августа сообщает Reuters.

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Канадские банки в последние месяцы закрыли несколько сделок в США, пытаясь расширить влияние за пределами своей территории, в которой «большая шестерка» банков контролирует почти 90% рынка.

В рамках сделки с банком TD каждая акция Cowen оценивается в $39. На этом фоне акции Cowen выросли на 8% на предварительных торгах.

Напомним, что компания Cowen была основана более века назад и предлагает своим клиентам инвестиционные и брокерские услуги.

Ранее в этом году TD заключил крупнейшую в своей истории сделку, договорившись о покупке регионального американского банка First Horizon за $13,4 миллиарда.