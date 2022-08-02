Бухарест, 2 августа, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Примар (мэр) столицы Румынии Никушор Дан объявил о запуске новой ветки так называемого наземного городского метро. Об этом 2 августа сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Enrico Donelli Метро

Согласно официальной информации, очередная линия свяжет центр Бухареста с аэропортом Отопень в столичном пригороде. Предполагается, что в ближайшее время будут созданы дополнительные линии указанного вида транспорта.

Общая сумма затраченных на проект финансовых средств не разглашается. Линия начнет свое функционирование 1 января 2023 года.