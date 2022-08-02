Москва, 2 августа, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Москве начался съёмочный процесс «Актрис» режиссёра Фёдора Бондарчука. Об этом сообщил портал «Кинопоиск» 2 августа.

Цитата из фильма «Серхчеловек» 2020. Россия Бондарчук играет сам себя

Предстоящее шоу расскажет о жизни трёх артисток, которым приходится сталкиваться со всеми трудностями актёрской деятельности. Ожидается, что проект включит в себя 10 серий и охватит три временных промежутка. Точная дата выхода пока что не раскрывается.

Напомним, сценарий для «Актрис» написала супруга Фёдора Бондарчука, Паулина Андреева. Главные роли в сериале исполнят Светлана Ходченкова, Елена Николаева и Полина Пушкарук.