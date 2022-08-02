Приуральский район, Ямало-Ненецкий АО, , 17:51 — REGNUM На Ямале 6 августа в Природно-этнографическом комплексе в посёлке Горнокнязевск проведут кулинарный поединок «Ну очень голодные игры». Об этом сообщает региональный департамент культуры.

Поединок представляет собой игру на приготовление конкурсного блюда. В мероприятии участвуют команды до 10 человек. Данный конкурс организован для тех, кто устал от летних шашлыков и желает отведать на природе что-либо оригинальное.

Продовольствие команды будут выигрывать, получая жетоны. Свои продукты из дома привезти не получится. Всего за час конкурсантам предстоит приготовить оригинальное национальное блюдо народов Севера и представить его жюри. Победителей ждут ценные подарки.