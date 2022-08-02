Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В правительстве Санкт-Петербурга напомнили, какие дома не попадут под комплексное развитие территории (КРТ). Об этом 2 августа сообщили в пресс-службе городского жилищного комитета.

Реновация Иван Шилов © ИА REGNUM

Жители Петербурга стали распространять информацию о том, что какие-то дома, построенные после 1970 года, стали попадать «под реновацию». Об этом сообщил своём телеграм-канале глава 72 муниципалитета, Купчино Павел Швец. Он ссылался на то, что дом попал под категорию «хрущёвки панельные, постройки 1957–1970 годов». Это время постройки домов как раз и взято для проведения реновации.

В Смольном подчеркнули, что категории домов определены на основании технико-экономических паспортов. Те дома, которые на портале «Наш Санкт-Петербург» сейчас определены в вышеуказанную категорию, не относятся к КРТ. В комитете подчеркнули, что под реновацию не попадут кирпичные, семиэтажные и девятиэтажные дома.

Напомним, что к сентябрю в Петербурге начнёт работать общественный штаб по решению вопросов реновации. Он будет принимать во внимание предложения граждан для обеспечения их качественным жильём.

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