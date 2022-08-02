Пекин, 2 августа 2022, 17:48 — REGNUM Истребители китайских ВВС на фоне прилёта на Тайвань американского представителя Ненси Пелоси направлены 2 августа в Тайваньский пролив.
Визит Пелоси на Тайвань начался. Спецборт, на котором прилетела спикер нижней палаты Конгресса США, приземлился в аэропорту Суншань.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в воздушной гавани приготовились отражать возможные нападения на американку с воздуха.
Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт с Пелоси вошёл в опознавательную зону ПВО Тайваня