Киев, , 17:42 — REGNUM Германия встала на пути решения финансовой проблемы Украины, заявил 2 августа на брифинге замруководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Дайте денег! Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971.СССР

Он обвинил Берлин в том, что тот блокирует рассмотрение вопроса выделения Украине восьми миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи.

«Украина получила один миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, принятой решением стран ЕС. Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, некоторые страны ЕС, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса», — сказал Жовква.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что выделение новых кредитов Украине содержит большие риски, поэтому ЕК просит страны Евросоюза предоставить дополнительные гарантии этому проекту.

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