Владимир, 2 августа, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Во Владимире перед судом предстанет 15-летний подросток, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, 29 ноября 2021 года в ходе конфликта, возникшего из-за незначительного повода, обвиняемый умышленно нанес 17-летнему подростку телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью. С места происшествия злоумышленник скрылся, однако был задержан 2 декабря 2021 года.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Вину обвиняемый не признал. Расследование завершено, дело направили в суд.