Рязань, 2 августа 2022, 17:43 — REGNUM Военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ» по традиции прошёл 2 августа в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
На стадионе «Спартак» региональные награды вручили офицерам 137 гвардейского парашютно-десантного полка, училища ВДВ. В праздничной программе принимали участие ансамбль «Крылатая пехота», бойцы подразделений ВДВ продемонстрировали элементы тактической стрельбы и рукопашный бой, состоялась военизированная эстафета и показательные выступления на квадроциклах. На специальной выставке зрителям продемонстрировали образцы вооружения, современные парашютные системы, военную технику, в том числе БМД-4М и армейские мотовездеходы.
Над стадионом также пролетели Ан-2 и Ил-76, откуда с парашютами десантировались опытные бойцы.