Рязань, 2 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Военно-спортивный праздник «Рязань — столица ВДВ» по традиции прошёл 2 августа в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

https://www.ryazangov.ru Выступление десантников

На стадионе «Спартак» региональные награды вручили офицерам 137 гвардейского парашютно-десантного полка, училища ВДВ. В праздничной программе принимали участие ансамбль «Крылатая пехота», бойцы подразделений ВДВ продемонстрировали элементы тактической стрельбы и рукопашный бой, состоялась военизированная эстафета и показательные выступления на квадроциклах. На специальной выставке зрителям продемонстрировали образцы вооружения, современные парашютные системы, военную технику, в том числе БМД-4М и армейские мотовездеходы.

«В День Воздушно-десантных войск здесь всегда особая атмосфера. Тысячи офицеров-десантников из разных уголков России приезжают на праздник. Город, как и рязанское училище ВДВ, для многих стал вторым домом. Десантники всегда впереди. Афганистан, Чечня, Сирия, Украина — этот список можно продолжать. И сегодня они там, где труднее всего. Мы гордимся их мужеством и боевыми заслугами, с особым уважением относимся к ратному труду. Девиз «Никто кроме нас» — знает вся страна», — приветствовал гостей врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Над стадионом также пролетели Ан-2 и Ил-76, откуда с парашютами десантировались опытные бойцы.