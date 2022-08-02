Вашингтон, 2 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Биографический фильм База Лурмана об Элвисе Пресли обзавёлся датой цифрового релиза. Об этом сообщил портал «Канобу» 2 августа.

Пресли Элвис reg

Так, премьера на стриминговых сервисах состоится 8 августа 2022 года. В настоящий момент кассовые сборы ленты составляют более $235 млн.

Напомним, «Элвис» рассказывает о творческом пути певца Элвиса Пресли, а также его жизни за пределами сцены. Выход картины в США состоялся 24 июня 2022 года.