Липецк, 2 августа, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Липецкой области по поручению главы Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело о нарушении прав граждан с ограниченными возможностями здоровья в геронтологическом центре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эмблема СК РФ

Подопечные Введенского геронтологического центра записали видеообращение, в котором пожаловались на проблемы с питанием, медицинским и социальным обслуживанием, а также заявили, что у них нет денег и возможности покинуть территорию учреждения. В центре содержатся инвалиды разных категорий, в том числе и лежачие пациенты с ограниченными возможностями.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». В рамках расследования сотрудники СК проверят все доводы людей с ограниченными возможностями здоровья и установят условия проживания. На территории геронтологического центра проходят следственные действия, допрашиваются должностные лица, изымается учредительная и бухгалтерская документация.