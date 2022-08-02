Тайбэй, 2 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Самолёт, доставляющий на Тайвань Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей американского Конгресса, вошёл в опознавательную зону работы ПВО Тайваня, пишет 2 августа South China Morning Post.

stooni Самолет

Издание ссылается на сервис Flightradar, по данным которого в 22:00 по местному времени самолёт, предположительно, доставляющий Пелоси на Тайвань, «вошёл в опознавательную зону острова с юго-запада».

Напомним, по данным Flightradar, спецборт американских ВВС с Пелоси должен приземлиться на Тайване в 22:45 (время местное).