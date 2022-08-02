Ливерпуль, Великобритания, , 17:35 — REGNUM 2 августа на официальном сайте «Ливерпуля» объявили о продлении контракта с 25-летним нападающим сборной Португалии Диогу Жотой. Новое соглашение рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Диогу Жота принял участие в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 15 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также нападающий получил три желтые карточки.

За «Ливерпуль» Диогу Жота выступает с 19 сентября 2020 года после перехода из «Вулверхэмптона» за 44,7 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 60 миллионов евро.