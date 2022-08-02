2 августа 2022 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM В Екатеринбурге на проспекте Ленина тушат крупный пожар. Горит трёхэтажное здание, сообщает свердловское управление МЧС.

Площадь возгорания составляет 300 кв. метров. Тушение огня осложняет то, что горение происходит внутри пустотных перекрытий.

Площадь возгорания составляет 300 кв. метров Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожарные приступают к тушению пожара Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожарная машина на месте происшествия. Алексей Колчин © ИА REGNUM Пожарная служба Алексей Колчин © ИА REGNUM

Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожарные за работой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожар на ул. Ленина, 79. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожар на Ленина, 79. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожар на ул. Ленина, 79. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Тушение пожара Алексей Колчин © ИА REGNUM

Тушение пожара на ул. Ленина, 79 в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожарный за работой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожар на ул. Ленина, 79. Екатеринбург Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожарная машина на месте происшествия. Алексей Колчин © ИА REGNUM

Пожарный за работой Алексей Колчин © ИА REGNUM

Загорелось трёхэтажное здание Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улица Ленина после тушения пожара Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улица Ленина после тушения пожара Алексей Колчин © ИА REGNUM

Улица Ленина после тушения пожара Алексей Колчин © ИА REGNUM

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