В Тамбовской области за 1,5 млрд рублей отремонтируют Сосновскую дорогу
Посёлок городского типа Сосновка, Тамбовская область, 2 августа, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Тамбовской области отремонтируют дорогу Сосновка — Селезни, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Максим Егоров.
The Tire Zoo
Ямы на дороге
«Росавтодор» выделил на ремонт дороги 1,5 млрд рублей.
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Каспий» — Селезни — Сосновка начался 1 августа. Восстановить планируется 48 километров дорожного полотна.