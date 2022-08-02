* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 17:53 — REGNUM Президент США Джо Байден назвал справедливым убийство главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири в Афганистане. По его словам, операция ЦРУ обеспечила правосудие для семей жертв теракта 11 сентября 2001 года. Об этом 2 августа сообщает Reuters.

Джо Байден (сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Комментируя смерть аз-Завахири, Байден сказал: «Он никогда больше, никогда больше не сделает из Афганистана убежище для террористов, потому что его больше нет, и мы будем следить за тем, чтобы этого больше не произошло».

«Больше нет этого лидера террористов», — заявил президент США.

Ранее Байден сообщил в обращении к нации о ликвидации главаря террористической группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Спецоперацию организовывало ЦРУ. По заявлению американской стороны, жертв среди мирных жителей удалось избежать.

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