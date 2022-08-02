Белгород, 2 августа 2022, 17:32 — REGNUM Абитуриенты, подававшие документы на бакалавриат и специалитет по целевой квоте, зачислены в Белгородский государственный университет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе вуза.
В 2022 году целевая квота университета составила 748 мест. Самыми популярными направлениями оказались «Лечебное дело» и «Педиатрия», где на одно место претендовали не менее двух человек. Приём документов по целевому направлению на программы ординатуры, магистратуры и аспирантуры продолжится в вузе до 12 августа.
Как сообщало ИА REGNUM, в университет подали документы более 200 абитуриентов с Донбасса и ряда областей Украины, а также восемь детей участников специальной военной операции.
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